مجموعة السبع تعد بدعم القطاع الزراعي في أوكرانيا

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وعدت مجموعة الدول السبع بدعم القطاع الزراعي في أوكرانيا والسعي لاستعادة الصادرات الزراعية الأوكرانية عبر الطرق البحرية.

جاء هذا وفقًا لبيان مجموعة السبع حول الأمن الغذائي العالمي الذي نُشر في اليوم الأخير من قمة المجموعة - بحسب ما نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية.

وكرر رؤساء دول وحكومات مجموعة السبع دعواتهم العاجلة لروسيا، بدون شروط، لإنهاء حصارها لموانئ أوكرانيا على البحر الأسود ووقف تدمير الموانئ الرئيسية والبنية التحتية للنقل وصوامع الحبوب والمحطات، ووقف ما أسموه "استيلاء روسيا غير القانوني على السلع والمعدات الزراعية في أوكرانيا"، وجميع الأنشطة الأخرى التي تزيد من إعاقة إنتاج وتصدير الغذاء الأوكراني.

وأشار البيان إلى أنه لا يمكن تقييم ذلك إلا على أنه هجوم ذو دوافع جيوسياسية على الأمن الغذائي العالمي.

وشددت مجموعة السبع على مضاعفة الجهود لمساعدة أوكرانيا على الاستمرار في إنتاج المنتجات الزراعية في ضوء موسم الحصاد القادم والالتزام بدعم المزارعين الأوكرانيين في الحصول على المدخلات الزراعية الأساسية والأدوية البيطرية.

وقال البيان: "نحن ندعم أوكرانيا بقوة في استئناف صادراتها الزراعية إلى الأسواق العالمية وكذلك جهود الأمم المتحدة لفتح ممر بحري آمن عبر البحر الأسود".

ويهدف الإعلان إلى تكثيف الجهود لإنشاء طرق بديلة بناءً على مبادرة "ممرات التضامن" التابعة للاتحاد الأوروبي التي تم تنفيذها بالفعل.

وبالإضافة إلى ذلك، ومن خلال العمل مع الوكالات والشركاء المعنيين، ستتعاون مجموعة الدول السبع لتحديد مصدر واردات الحبوب، بهدف تحديد المنتجات الأوكرانية التي تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني وردع روسيا عن مواصلة عمليات الاستيلاء غير القانونية.

كما دعا الإعلان رؤساء الدول والحكومات روسيا إلى رفع إجراءاتها التي تعيق تصدير الحبوب والأسمدة الروسية.

يذكر أن الهجوم الروسي على أوكرانيا أدى إلى تدهور كبير في وضع إمدادات الحبوب إلى الأسواق العالمية.