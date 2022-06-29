مجلس مدينة سفاجا: حملة نظافة موسعة ورفع 123 طن مخلفات بأحياء المدينة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن مجلس مدينة سفاجا، اليوم الأربعاء، عن متابعة اللواء ياسر شعبان رئيس المدينة لأعمال منظومة النظافة والزراعة وتجميل وتطوير المدينة بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا.



وكلف رئيس المدينة، مسئول منظومة النظافة بالعمل على مدار الساعة بشوارع المدينة بالتعاون والتنسيق مع شركة أعمال النظافة المتعاقدة مع الوحدة المحلية.



وأوضح، فى بيان لمجلس المدينة، أنه يتم رفع مخلفات القمامة والمخلفات الشجرية من المدينة بواقع 124 طن قمامة ومخلفات شجرية يوميا تقريبا بواسطة السيارات المكبس الآلى وسيارات النقل.



وشدد رئيس المدينة على الاستجابة الفورية لشكاوى أهالي سفاجا في مختلف المناطق على مدار الـ 24 ساعة يوميا بكل مناطق المدينة سواء بمنطقة سفاجا البلد أو منطقة الأشغال أو منطقة المجلس والكيلو 5 وقرية ام الحويطات جنوب المدينة، إلى جانب إفراغ الصناديق بصفة مستمرة حرصاً على عدم انتشار الحشرات والروائح الكريهة.



ولفت إلى أنه يتم التعامل فورا مع ملاحظات المواطنين من خلال تواصل الأستاذ أكرم شحات، مسئول إدارة النظافة وتجميل وتطوير المدينة بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا مع المواطنين على رقم واتس آب 01111233956 يوميا على مدى الـ24 ساعة.











