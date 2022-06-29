مجلس مدينة العريش ينفذ حملة إزالة تعديات على أملاك الدولة

شمال سيناء ـ محمد حسين

نفذ مجلس مدينة العريش بشمال سيناء حملة تعديات على أملاك الدولة بمنطقة ابنى بيتك وحي الزهور .

وأعلن اليوم مجلس مدينة العريش فى بيان، انه تنفيذا لتوجيهات محافظ شمال سيناء بشأن إزالة التعديات علي أملاك الدولة، أصدر أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش تعليمات بالإزالة ووقف الأعمال المخالفة للقانون، وقاد حملة إزالات تم فيها إزالة بمنطقة تقسيم الشوربجي عبارة عن سقف أول علوي و سحب المعدات واتخاذ الإجراءات القانونية، ومنطقة ابني بيتك تم إزالة تعدي علي أملاك الدولة بالزيادة وكذا إزالة سور بمنطقة الزهور بمحيط شارع 53.

وشكل رئيس مجلس مدينة العريش فريق تفتيش علي مدينة العريش للكشف المبكر عن أي أعمال مباني في المهد وإزالتها، وإتخاذ الإجراءات، وتوجيه رؤساء المناطق الخدمية بالإبلاغ عن أي أعمال بناء سواء من الأرض أو تعلية دون إذن مسبق من المجلس كلا في منطقته وانذار ما لم يحصل علي تصريح رسمي من المجلس ومصادرة معدات البناء .

وتشهد مدينة العريش أعمال تمهيد شارع بمنطقة آل ياسر بجوار مسجد آل ياسر وفرد تربة زلطية ودخوله الخدمة تيسير علي المواطنين .



تعديات