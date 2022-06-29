اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 29 يونيو 2022 11:58 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مبيض محارة ينهى حياة زوجته بسبب خلافات أسرية فى منية النصر بالدقهلية

الأربعاء، 29 يونيو 2022 11:10 ص
مبيض محارة ينهى حياة زوجته بسبب خلافات أسرية فى منية النصر بالدقهلية جثة -ارشيفية
الدقهليه شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أنهي مبيض محارة بقرية الدراكسة التابعة لمركز منية النصر فى محافظة الدقهلية، اليوم، حياة زوجته بسبب خلافات أسرية لرفضه ذهابها لزيارة نجلها المحبوس وتمكن الأهالى من احتجازه لحين وصول الشرطة وتسليمه لها.

وكان مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من أهالى قرية الدراكسة التابعة لمركز منية النصر بقيام زوج بقتل زوجته وتمكنهم من احتجازه ومنعه من الهرب.

وانتقل ضباط المباحث لمكان البلاغ وبالفحص تبين وجود جثمان الزوجة بصالة المنزل غارقة فى دمائها، وتم القبض على الزوج والتحفظ على جثمان الزوجة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما كشفت التحريات المبدئية أن خلاف نشب بين الزوج ويدعى "م. أ" 50 عاما، ويعمل مبيض محارة، وزوجته "ص.ع" 33 عاما، بسبب رغبة الزوجة فى الذهاب لزيارة نجلها المحبوس، وطلبت تجهيز أطعمة وملابس له، إلا أنه رفض ذهابها لزيارة نجلها ومع إصرارها ورغبتها فى زيارته نشبت خلافات بينهما قام على إثرها بقتلها.

وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة مكان الجريمة، وقررت النياية نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولى وندب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة.

 


الدقهليه

مبيض محاره يقتل زوجته

مركز منية النصر

اخبار الحوداث



الموضوعات المتعلقة

رسائل المحكمة إلى المجتمع والإنسانية بمحاكمة نيرة أشرف: الرغبة صارت حبا والقتل لأجله انتصارا.. ولا بد من وقفة.. وللآباء والأمهات: لا تتركوا أبناءكم لأوهامهم.. وللمتهم: جئت بفعل خسيس هز أرضا أبية أسرت لويس

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 08:34 م

شاهد لحظة إحالة أوراق قاتل نيرة أشرف بالمنصورة إلى المفتى

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 06:54 م

بعد إحالة أوراقه للمفتى.. 6 يوليو الحكم على قاتل الطالبة نيرة بالمنصورة

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 03:49 م

فرحة وزغاريد بجلسة نيرة أشرف.. شاهد إحالة أوراق القاتل للمفتى بعد 48 ساعة من المحاكمة

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 03:35 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة