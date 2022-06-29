مبيض محارة ينهى حياة زوجته بسبب خلافات أسرية فى منية النصر بالدقهلية

الدقهليه شريف الديب

أنهي مبيض محارة بقرية الدراكسة التابعة لمركز منية النصر فى محافظة الدقهلية، اليوم، حياة زوجته بسبب خلافات أسرية لرفضه ذهابها لزيارة نجلها المحبوس وتمكن الأهالى من احتجازه لحين وصول الشرطة وتسليمه لها.

وكان مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من أهالى قرية الدراكسة التابعة لمركز منية النصر بقيام زوج بقتل زوجته وتمكنهم من احتجازه ومنعه من الهرب.

وانتقل ضباط المباحث لمكان البلاغ وبالفحص تبين وجود جثمان الزوجة بصالة المنزل غارقة فى دمائها، وتم القبض على الزوج والتحفظ على جثمان الزوجة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما كشفت التحريات المبدئية أن خلاف نشب بين الزوج ويدعى "م. أ" 50 عاما، ويعمل مبيض محارة، وزوجته "ص.ع" 33 عاما، بسبب رغبة الزوجة فى الذهاب لزيارة نجلها المحبوس، وطلبت تجهيز أطعمة وملابس له، إلا أنه رفض ذهابها لزيارة نجلها ومع إصرارها ورغبتها فى زيارته نشبت خلافات بينهما قام على إثرها بقتلها.

وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة مكان الجريمة، وقررت النياية نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولى وندب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة.



