اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 29 يونيو 2022 01:53 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

مايا مرسى: لا بد من التركيز على دور المرأة فى سوق العمل

الأربعاء، 29 يونيو 2022 01:18 م
مايا مرسى: لا بد من التركيز على دور المرأة فى سوق العمل الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ترأست الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة جلسة بعنوان "المرأة في سوق العمل " وذلك خلال فعاليات "المؤتمر الختامي لعرض نتائج تحليل بيانات التعداد الإقتصادي الخامس لمصر لعام 2017 / 2018"، والذى نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
 
 
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أهمية التركيز على دور المرأة في سوق العمل، لافتة إلى أن المرأة قد كسرت  الحواجز الزجاجية فى العديد من المجالات، وعلى الرغم من ذلك إلا أن هناك الكثير من العقبات التي تواجه المرأة في سوق العمل، مؤكدة على أهمية طرح سياسات خاصة بالمرأة والأسرة وتوفير بيئة عمل آمنة  ، كما تضمنت الجلسة فتح باب النقاش حول دور المرأة في القطاع الاقتصادي. 
 
وشهدت الجلسة حضور كلا من الدكتورة حنان نظير مستشارة المجلس القومي للأجور، والدكتورة ياسمين فؤاد أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ، والاستاذة هبه الشافعي سيدة الأعمال.
 
ومن الجدير بالذكر أن المؤتمر تضمن عدة جلسات ناقشت تعظيم العائد الاقتصادي للمنشآت الاقتصادية، وعرض ملخصات السياسات ، والنشاط الاقتصادي والسياسات العامة، و تطوير استمارة التعداد الاقتصادى القادم.

المجلس القومى المراه

مايا مرسى

القومى للمراه

المراه وسوق العمل

المراه فى سوق العمل



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة