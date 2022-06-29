ليتوانيا تقر قانونا يحظر استيراد الغاز الروسي

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أقر البرلمان الليتواني قانونا يحظر استيراد الغاز الروسي، وذلك في إطار مساعي (فيلنيوس) لتقليل اعتمادها على روسيا في مجال الطاقة.



وبموجب القانون الجديد -وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء- لا يمكن لأي دولة "تشكل تهديدا للأمن القومي" أن تستخدم منظومة نقل الغاز الطبيعي أو محطة الغاز الطبيعي المسال الخاصة بدولة ليتوانيا.. ومع ذلك يجيز القانون بالمقابل للشركات الروسية أن تستخدم البنى التحتية اللتوانية لنقل الغاز إلى كالينينجراد، الجيب الروسي الواقع بين ليتوانيا وبولندا على ساحل بحر البلطيق.



جدير بالذكر أن ليتوانيا توقفت في الربيع عن شراء الغاز الروسي الذي كانت تستورده عبر خطوط أنابيب أو عبر محطة للغاز الطبيعي المسال، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.