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ليبيا تعلن انتشال 20 جثة لأشخاص ماتوا عطشا بالصحراء قرب الحدود مع تشاد.. صور

الأربعاء، 29 يونيو 2022 07:36 م
ليبيا تعلن انتشال 20 جثة لأشخاص ماتوا عطشا بالصحراء قرب الحدود مع تشاد.. صور انتشال جثث فى ليبيا
كتب: أحمد جمعة

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أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ في ليبيا، اليوم، انتشال جثث 20 شخصاً توفيوا عطشاً في الصحراء بالقرب من الحدود مع تشاد.

 

وأوضح جهاز الإسعاف والطوارئ بمدينة الكفرة الليبية في بيان صحفى، أن "فريق الجهاز انتشل جثث 20 شخصاً وجدت في الصحراء، بعد تعطل سيارتهم... وقضوا جميعاً عطشاً."

 

وكانت السيارة متوجهة من دولة تشاد إلى ليبيا، وعُثر عليها على مسافة 310 كم جنوب الكفرة، على بعد 120 كلم عن الحدود الليبية – التشادية، وفقاً للبيان.

 

ونشر الجهاز مقطع فيديو يظهر عدداً من الجثث بالقرب من سيارة رباعية الدفع وسط الصحراء، ويقوم عناصر الإسعاف بوضع الجثث في أكياس سوداء مخصصة لحفظ الموتى.

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