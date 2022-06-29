اليوم السابع
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الأربعاء، 29 يونيو 2022 01:23 م
أكرم القصاص
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كوريا الجنوبية تصرح باستخدام أول لقاح محلي مضاد لفيروس كورونا

الأربعاء، 29 يونيو 2022 11:59 ص
كوريا الجنوبية تصرح باستخدام أول لقاح محلي مضاد لفيروس كورونا لقاح كورونا - أرشيفية
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صرحت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، باستخدام لقاح "سكاي كوفي ون" وهو أول لقاح محلي مضاد لفيروس كورونا من تطوير شركة إس كيه بيوساينس، ما يشير إلى أن البلاد خطت خطوات واسعة لتحقيق سيادة اللقاح.


وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أن وزارة الغذاء وسلامة الأدوية الكورية الجنوبية وافقت على استخدام اللقاح المعروف أيضا باسم جي بي بي 510، بعد مشاورات لجنة التفتيش النهائية بالوزارة، وبعد توصية "بالموافقة على المنتج" من قبل مجلس الشؤون الصيدلانية المركزي.


يعد اللقاح هو أول لقاح محلي بالبلاد ينهي مراحل التجارب السريرية الثلاث، وأجرت الشركة المرحلة الثالثة على نحو 4000 شخص بالغ من 6 دول وهي تايلاند وفيتنام ونيوزيلندا وأوكرانيا والفلبين وكوريا الجنوبية.


يُشار إلى أن اللقاح الجديد لقاح بروتيني يعتمد على جزيئات نانوية جديدة مكونة من عنصرين يمكنها زيادة التأثير المناعي إلى أقصى حد. وتم تطويره بالاشتراك مع معهد تصميم البروتين في جامعة واشنطن، وصمم لكي تكون الفترة بين الجرعتين أربعة أسابيع.


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