قمة الناتو فى مدريد.. تعرف على الملفات والحضور والأهداف

فاطمة شوقى

تعقد قمة الناتو اليوم الأربعاء فى العاصمة الإسبانية، مدريد، والتى لها أهمية خاصة، خاصة بعد الأحداث الأخيرة التى وقعت فى أوكرانيا نتيجة لحربها مع روسيا، ولتحديد الاستيراتيجية التى سيتم اتباعها فى الفترات المقبلة.

متى يتم عقدها.. وما الدول التى تشارك فى القمة؟

تعقد قمة الناتو اليوم 28 يونيو وتستمر حتى 30 يونيو، فى مدريد، ومن المتوقع أن تستضيف العاصمة الإسبانية 5 آلاف ضيف، من وفود من 40 دولة، وهى التى تجعل مدريد مركز السياسة العالمية خلال الاحتفال بها.

ويصبح رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن، بمناسبة تواجده فى مدريد للمشاركة فى قمة الناتو، عاشر رئيس أمريكى يزور إسبانيا، بالإضافة إلى ذلك تم التأكيد على أن رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، سيتحدث في مؤتمر عبر الفيديو فى الجلسة الأولى للقمة.

ما هى استعدادات إسبانيا لاستقبال القمة؟

قامت إسبانيا بنشر أجهزة الشرطة فى البلاد، وعززت الإجراءات الأمنية، ونشرت 10 آلاف عنصر شرطة فى كل مناطق العاصمة، وفى المطارات ومحطات القطار، وقاعة المؤتمرات والساحات العامة.

ما الهدف من انعقاد القمة؟

قال رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتشيز إن قمة حلف الناتو تهدف إلى إظهار جبهة موحدة للحلفاء فى الدفاع عن القيم الديمقراطية، وتعزيز الوجود العسكرى للحلف على جبهته الشرقية، بالإضافة إلى تنمية مطالب إسبانيا بعدم تجاهل التهديدات الناشئة على الحافة الجنوبية للحلف.

وتناقش أيضا قمة الناتو "سبل تصدير الحبوب من أوكرانيا وفتح الطرق البحرية"، و"إنهاء أزمة انضمام فنلندا والسويد للناتو"، و"الإرهاب في أفريقيا"، و"رفع القوات القتالية في أوروبا الشرقية".

وما هى الدول التى تحضر قمة الناتو؟

أشار خوسيه مانويل ألباريس، وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون، إلى أنها قمة "حاسمة" وذكر بالتفصيل أن ما مجموعه 44 وفدا دوليا سيحضرون، 41 منهم برئاسة رؤساء دول وحكومات، وسيرافقهم وزيرا الدفاع والخارجية، كما جرت العادة في هذه القمم.

وهم 30 دولة عضو في حلف شمال الأطلسي ، والبوسنة والهرسك، والأردن، وموريتانيا، واليابان، وأستراليا، وكوريا الجنوبية، وأوكرانيا، بالإضافة إلى القادة الأوروبيين، تشارلز ميشيل وأورسولا فون دير لاين، ودول الاتحاد الأوروبي غير الأعضاء، والسويد وفنلندا والنمسا ومالطا وقبرص وايرلندا.

وسيحضر أيضًا الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بين أعضاء الوفود والصحفيين، وقدّر الباريس إجمالي الحضور في الحدث بحوالي 5000 شخص، وشدد رئيس وزارة الخارجية، الذي نقل عمل حكومة إسبانيا للتحضير للاجتماع، على أنه لأول مرة سيتم عقد "عشاء أوروبي - أطلسي" يتم خلاله تنظيم الاجتماع.