قطار يصدم عامل خلال عبوره السكة الحديد في الحوامدية

كتب بهجت أبو ضيف

لقى عامل مصرعه بمنطقة الحوامدية في الجيزة، حيث صدمه قطار خلال عبوره السكة الحديد، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص صدمه قطار في منطقة الحوامدية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن الضحية عامل بمحل تم التوصل لهوبته، خلال عبوره السكة الحديد صدمه قطار، مما أسفر عن مصرعه في الحال.

تم الاستماع لأقوال عدد من شهود العيان، ونقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.