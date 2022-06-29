اليوم السابع
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فى انتظار التصريح.. محامية أسرة "شيماء جمال" تكشف استعدادت دفن الجثمان

الأربعاء، 29 يونيو 2022 03:22 م
فى انتظار التصريح.. محامية أسرة "شيماء جمال" تكشف استعدادت دفن الجثمان شيماء جمال
كتب أحمد الجعفرى

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قالت علياء سلامة، محامية أسرة الإعلامية شيماء جمال، إنهم فى انتظار انتهاء إجراءت تشريح جثمان الإعلامية، تمهيدًا لإنهاء إجراءات الدفن.
 
وأضافت فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه سيصدر قرار الدفن عقب الانتهاء من التشريح، وإجراء تحليل عينة الـ"دى.أن.إيه"، لوالدة الضحية، لمضاهاته بتحليل الـ"دى.إن.أى" الخاص بالمجنى عليها.
 
وأضافت، أنه سيتم دفن الجثمان بمقابر الأسرة فى "عين الصيرة"، بعد إنهاء كافة الإجراءات. 
 
وكانت النيابة العامة بجنوب الجيزة أمرت بتشريح جثة فتاة قتلت بطلق نارى بمنطقة بولاق الدكرور، أطلقه أحد الأشخاص فى مشاجرة مع آخرين، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.
 
لقيت فتاة مصرعها نتيجة إصابتها بطلق ناري، خلال سيرها بمحيط مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص، في بولاق الدكرور وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد مقتل فتاة نتيجة إصابتها بطلق ناري في بولاق الدكرور، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أنه خلال سير فتاة بمحيط مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص، بسبب خلافات بينهم أطلق أحد المتشاجرين أعيرة نارية، أصابت إحداها الفتاة، مما أسفر عن مقتلها.
 
تمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهمين والقبض عليهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

شيماء جمال

أسرة شيماء جمال

قتل شيماء جمال

دفن شيماء جمال

المذيعه شيماء جمال



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