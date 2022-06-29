فضل العشر الأوائل من ذى الحجة.. تعرف عليها

كتب لؤى على

أوضح الدكتور شوقى علام ،مفتى الجمهورية، أن العشر الأوائل من ذى الحجة، يقول عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: "ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله من هذه العشر، قيل: ولا الجهاد فى سبيل الله، قال: ولا الجهاد إلا رجلًا خرج بنفسه وماله ولم يعد بشىء من هذا كله".