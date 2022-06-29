فرع ثقافة الشرقية يُنظم برامج ثقافية وفنية احتفالاً بثورة 30 يونيو

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن بدء المحافظة احتفالاتها بثورة 30 يونيو، والتى تُعد ثورة شعب بأكمله جاءت لتعيد لمصر حياتها من جديد من أجل بناء مستقبل واعد وأفضل لأجيال مصر القادمة، حتى يعاصروا تطوراً فى كل مجالات الحياة، وقال المحافظ إن هذه الأيام المجيدة ستظل محفورة فى ذاكرة المصريين الذين عبروا عن إرادتهم فى العيش السلمى الآمن تحت مظله قياده رشيده حكيمة.

وثمن محافظ الشرقية جهود وزارة الثقافة ومساعيها التنويرية المتميزة فى إثراء الحياة الثقافية والإبداعية بالمحافظة.

وفى هذا الإطار أشار أحمد سامى خاطر مدير عام فرع ثقافة الشرقية إلى قيام الهيئة العامة لقصور الثقافة بتنظيم عدداً من الأنشطة الثقافية والفنية إحتفالاً بثورة 30 يونيو المجيدة و من المقرر أن تشهد قصور الثقافة بمراكز ومدن المحافظة فعاليات ثقافية وفنية خلال الأيام القادمة حيث سيتم يوم الأربعاء 29 / 6 : تنظيم أمسية أدبية إحتفالا بثورة 30 يونيو وذلك بقصر ثقافة الحسينية ؛ وعمل ولقاء ثقافى للأطفال عن ثورة 30 يونيو بقصر ثقافة ديرب نجم، وتقديم ندوة بعنوان"مصر بعد ثورة 30 يونيو" ببيت ثقافة أبو حماد.

يوم الخميس 30 / 6 : تنظيم محاضرة بعنوان 30 يونيو والعبور بمصر إلى بر الأمان بقصر ثقافة أبو كبير ؛ وتقديم بانوراما أغانى وطنية بساحة قصر ثقافة الزقازيق؛ و محاضرة عن ثورة 30 يونيو بقصر ثقافة الصالحية الجديدة ؛وتقديم مكتبة كفر صقر محاضرة أدبية بعنوان حب الوطن فى نفوس الأطفال.

يوم الأحد 3 يوليو : سيتم ورشة فنية للأطفال إحتفالا بذكرى ثورة يونيو ؛وسيقام عرض فنى لفرقة محمد عبد الوهاب للموسيقى العربية بقيادة المايسترو قطب السيد بقصر ثقافة الزقازيق.

يوم الإثنين 4 يوليو : سيتم تنظيم أمسية شعرية عن 30 يونيو بقصر ثقافة الزقازيق.

وكان قصر ثقافة بلبيس قد نظم محاضرة عن أهم أحداث ثورة 30 يونيو يوم الأحد 26 / 6 تناولت أسباب الثورة ومنها حالة الفوضى واستمرار سوء الأوضاع، وزيادة أصوات المعارضة ضد السياسة الجديدة مما دفع المعارضين للنزول للشوارع والتظاهر ونزول المؤيدين للسياسة الجديدة وحدوث تصادم بين الجبهتين وتدخل الجيش للحفاظ على الأمن؛ ونظم قصر ثقافة مباشر محاضرة بعنوان ثورة يونيو وأهدافها ثورة 30 يونيو وأثرها على الشخصية المصرية خاصة لدى الأطفال.

كما نظمت مكتبة الغار الثقافية يوم الثلاثاء 28 / 6 محاضرة بعنوان "أهم إنجازات ثورة يونيو" تناولت الأحداث والظروف التى مرت بها مصر أثناء ثورة 30 يونيو، وكيف قام الجيش المصرى بالحفاظ على أمن الوطن واستقراره وسلامته حتى الوقت الحالى .