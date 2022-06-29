غلق كلى لنفق كارفور المعادى فى الاتجاهين.. تعرف على التحويلات المرورية

كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال إزالة برج وأسلاك الضغط العالى المار أعلى نفق كارفور المعادى الأمر الذى يستلزم الغلق الكلى لنفق كارفور المعادى فى الإتجاهين لحين الإنتهاء من تنفيذ الأعمال، وذلك إعتباراً من الساعة 5 "بعد منتصف الليل " يوم الأربعاء الموافق 29/6/2022 وحتى 5 مساء نفس اليوم.. وتنفيذ التحويلة المرورية التالية:-

ـ القادم بالطريق الدائرى من مناطق مدينة نصر اتجاه مناطق زهراء المعادى إستكمال السير والدوران من أسفل كوبرى الدائرى "حدود الإدارة العامة للمرور ".

ـ القادم من مناطق زهراء المعادى إتجاه نفق كارفور إتجاه طريق الأوتوستراد يسلك يميناً شارع السعادة ثم يساراً إتجاه الطريق الدائرى حتى كوبرى القطامية والدوران والعودة إتجاه محور الأوتوستراد.

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية واللوحات الإرشادية الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.