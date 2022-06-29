اليوم السابع
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عميد تجارة القاهرة: إعلان نتائج امتحانات نهاية العام خلال 10 أيام

الأربعاء، 29 يونيو 2022 06:00 ص
عميد تجارة القاهرة: إعلان نتائج امتحانات نهاية العام خلال 10 أيام جامعة القاهرة - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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أكد الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، انتظام أعمال التصحيح والرصد والمراجعة داخل الكنترولات بالكلية وذلك لتصحيح نماذج اجابات امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى 2021 /2022 .
 
وأضاف الدكتور جمال شحاتة فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن بمجرد الانتهاء من التصحيح سيتم عقد لجنة الممتحنين لمراجعة النتائج واعتمادها بشكل نهائى ومن ثم اتاحتها للطلاب.
 
وتابع عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة ، أنه من المتوقع أن يتم إعلان النتائج خلال 10 أيام والعمل على إتاحة النتيجة للطلاب قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن النتائج ستعلن على الموقع الالكترونى للكلية.
 
 

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