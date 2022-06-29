علاجه حقنة بـ40 مليون جنيه.. محمد مريض ضمور عضلات وفرصته 4 شهور بس

بنى سويف - هانى فتحى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من منزل الطفل محمد حجاج رفاعي، البالغ من العمر عام و8 أشهر، ابن قرية الشريف التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف.



والتقى اليوم السابع والدة الطفل محمد حجاج والتى قالت إن طفلها يعاني من مرض ضمور العضلات، مشيرة إلى أنها اكتشفت مرض طفلها منذ 6 اشهر.



وقالت الأم إن طفلها أنه يعانى من عدم القدرة على الوقوف على قدميه، مشيرة إلى أن الأطباء أكدوا أنه يعاني من مرض ضمور العضلات.



وقالت الأم أخبرنا الأطباء أن الحل الوحيد لعلاجه هو حقنة ثمنها 2 مليون دولار، مشيرة إلى أن والده لا يستطيع توفير هذا المبلغ مناشدة بسرعة استخراج حساب له لمساعدة المصريين له.





وقالت الأم إن الأمل عاد إليهم بعدما شاهدوا وقوف الشعب المصرى مع الطفلة رقية، مريضة ضمور العضلات بالإسكندرية.