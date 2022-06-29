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طبق سلطة روسى على قائمة طعام مسئولى قمة الناتو يثير الجدل.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 29 يونيو 2022 03:41 م
طبق سلطة روسى على قائمة طعام مسئولى قمة الناتو يثير الجدل.. اعرف التفاصيل طبق السلطة الروسى
كتبت: هناء أبو العز

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شهدت قمة الناتو حالة من الارتباك بين المسئولين المشاركين في القمة وعدد من الصحفيين وقت تناول طعام الغذاء، بعد مفاجئتهم بطبق سلطة روسى مشهور، موجود في قائمة الطعام المقدمة لهم قمة الناتو، والمنعقدة بمدريد التي تناقش التحرك الروسى لأوكرانيا.
 
وحسب ما نشرت "دويتش فيله" الألمانية، فقد صدم المسئولون والصحفيون بوجود الطبق في قمة تناقش إدراج روسيا كمهدد للأمن القومى الأوروبى، وفى نفس الوقت الطبق الروسى موجود على القائمة بسعر وصل إلى 8 يورو.
 
وأشار موقع "دجيرمان ديباتي" إلى اعتراض الصحفيين من بينهم إيناكى لوبيز الذى قال: أنا مندهش قليلا من اختيار هذا الطبق، خاصة وأنه تم بيعه في غضون ساعات.
 
يذكر أن قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) انطلقت في 28 من شهر يونيو وتستمر لثلاثة أيام في مدريد، وخطط فيها الحلف لاعتماد استراتيجية جديدة، وبموجبها سيتم إعلان روسيا "تهديدا للأمن الجماعي".

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