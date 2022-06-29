ضبط 180 طربة حشيش بقيمة 1.2 مليون جنيه بحوزة عنصر إجرامى بالإسكندرية

كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية نشاط (أحد العناصر الإجرامية، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية) تخصص فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة القسم، وبحوزته (180 طربة لمخدر الحشيش وزنت 18 كيلو جرام – مبلغ مالى –هاتف محمول).

وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1٫260٫000 جنيه تقريباً)، وتم حبس المتهم.