اليوم السابع
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ضبط جرائم تهرب ضريبي بقيمة 2 مليار جنيه

الأربعاء، 29 يونيو 2022 11:00 م
ضبط جرائم تهرب ضريبي بقيمة 2 مليار جنيه حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

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وجهت أجهزة الأمن حملات مكبرة استهدفت المتهربين من الضرائب، حيث نجحت في ضبط (1319) قضية فى مجال التهرب الضريبى: (ضرائب عامة - ضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين) بمبالغ مالية بلغت (2,313,601,131) مليار جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها.
 
وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها.
 
 
وبلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (6,857,786) مليون جنيه.
 
 

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