صحة بنى سويف تحيل واقعة عدم استقبال رضيع بمستشفى الفشن للتحقيق

بنى سويف هانى فتحى

أحال الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، اليوم الأربعاء، واقعة عدم استقبال طفل حديث الولادة، بحضّانة مستشفي الفشن المركزي بمعرفة طبيبة الأطفال بقسم الحضانة النوبتجي بالمستشفى، إلي التحقيق بالشؤون القانونية بالمديرية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منشورات تفيد بعدم استقبال مستشفى الفشن المركزى طفل حديث الولادة يدعي سعيد محمد، يبلغ من العمر 3 أيام بحضانة المستشفى، وتركه خارج الحضانة مما دفع والد الطفل وجدته إلي الاستعانة بأسطوانة أكسجين من خارج المستشفي وتركيبها للطفل الصغير في فناء المستشفي.

وأوضحت مديرية الصحة بمحافظة بني سويف في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ردا علي ما تم تداوله بشأن الواقعة، حيث أفاد البيان بأن الواقعة، حدثت مساء أمس الثلاثاء بسبب سوء تنسيق غير مقصود بين إحدي الحضانات الخاصة وقسم الحضانات بمستشفى الفشن المركزي، مما أدى إلى عدم استقبال الطبيبة النوباتيجى للطفل وفور علم مدير المستشفى تم استقبال الطفل بقسم الحضانات الساعة 10 مساء الثلاثاء 28 يونيه والحالة مستقرة صحيًا الآن.

وأشار البيان إلى أن الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف أحال الواقعة إلى التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.