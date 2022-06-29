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أكرم القصاص
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شراكة محورية بين مصر والبحرين.. لقاء الرئيس السيسى بالملك حمد بن عيسى ..إنفوجراف

الأربعاء، 29 يونيو 2022 04:36 م
شراكة محورية بين مصر والبحرين.. لقاء الرئيس السيسى بالملك حمد بن عيسى ..إنفوجراف زيارة الرئيس السيسي للبحرين

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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، بقصر صخير في العاصمة البحرينية المنامة، مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك المملكة البحرينية.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الملك حمد بن عيسى رحب بأخيه الرئيس السيسى ضيفاً عزيزاً على البحرين، معرباً عن اعتزاز الحكومة والشعب البحريني بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات، ومؤكداً التقدير البالغ للدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر تحت قيادة الرئيس في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن قضايا الأمة العربية.
 
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