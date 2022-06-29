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سلطنة عمان تعلن غدا أول أيام ذى الحجة

الأربعاء، 29 يونيو 2022 06:31 م
سلطنة عمان تعلن غدا أول أيام ذى الحجة هلال
كتب محمد جمال

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أعلنت ‏سلطنة عمان رسميا غدا الخميس 30 يونيو أول أيام شهر ذي الحجة، وبينت السلطنة أن السبت 09 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك فيها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية.

وكان في وقت سابق قد أفاد مراسل قناة العربية ‏ ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة في مرصد تمير ‎.

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعلنت كامل جاهزيتها استعداداً لاستقبال حجاج بيت الله الحرام والمصلين في أول جمعة من شهر ذي الحجة لهذا العام 1443هـ، حيث جنّدت 400 موظف لاستقبال القاصدين من مصلين وحجاج وتوجيههم إلى صحن المطاف والمصليات المخصصة، وتنظيم الدخول والخروج من المسجد الحرام وإليه، وتحديد مسارات ذوي الاحتياجات الخاصة.


هلال ذى الحجة

غرة ذى الحجة

السعودية

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