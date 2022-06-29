سفير ناميبيا يبحث سبل زيادة التبادل التجارى والاستثمارى مع الغرفة التجارية

كتب إسلام سعيد

استقبل أحمد الوسيمي نائب أول رئيس غرفة القاهرة التجارية والمهندس سامح زكي نائب ثان رئيس غرفة القاهرة اللواء فيليو هيفينداكا سفير جمهورية ناميبيا بالقاهرة لبحث سبل زيادة التعاون الاقتصادي المشترك خلال الفترة القادمة.

وقال أحمد الوسيمي إن الغرفة توفر كافة البيانات التي من شأنها زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري في ظل مرحلة التطوير والتنمية التي تمر بها مصر في الفترة الأخيرة والداعمة للمستثمرين فضلًا عن وجود منتجات مصرية يمكن للسوق في ناميبيا الاستفادة منها وهو ما سيتم العمل من خلاله في المرحلة القادمة بين الغرفة والسفارة .

ونوه "الوسيمي" إلى أن هناك تطورًا على المستوى التقني والتكنولوجي الحديث الذي يقلل من زمن التعاملات الإدارية والإجراءات الاقتصادية في ظل تطبيق منظومة التحول الرقمي وتطوير الجهات الضريبية والجمركية ، و الإعفاءات والحوافز التي تطرحها الحكومة المصرية ، والتي من شأنها تسهيل التعاملات بين مصر وكافة الدول بما يصب في صالح التجارة والصناعة والاستثمار.

وأكد المهندس سامح زكي علي أهمية التنسيق بين الغرفة والسفارة في الفترة القادمة وعقد لقاءات ثنائية بين مجتمع الأعمال في الجانبين لاستكشاف سبل التعاون سواء فيما يتعلق بالمنتجات التي يحتاجها سوقي مصر وناميبيا أو الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين.

وأشار" زكي" إلى الفرص الاستثمارية والتجارية بالسوق المصري في ظل تشجيع القيادة السياسية وحرصها على دعم الملف الاقتصادي ، وتنمية العلاقات الاقتصادية المصرية الخارجية والبنية التحتية المهمة التي قامت بها الدولة والمشجعة على الاستثمار، وهو ما يجعل هناك فرصًا كبيرة أمام مجتمع الأعمال في البلدين لفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي بما يفيد اقتصاد البلدين ، مشددًا علي أن السوق المصرية غني بالمنتجات التي يمكن لسوق نامبيبا الاستفادة منها ، وتنظيم لقاءات ثنائية بين مجتمع الأعمال في مصر وناميبيا سيكون خطوة مهمة لزيادة التبادل التجاري والاستثماري المشترك.

من جانبه أكد اللواء فيليو هيفينداكا سفير جمهورية ناميبيا إن زيارته لغرفة القاهرة تستهدف دعم العلاقات الثنائية الاقتصادية وزيادة التعاون المشترك في المجالات التجارية المختلفة ، وبحث سبل جديدة لرفع معدلات التبادل التجاري بين البلدين مستعرضا الفرص التجارية والاستثمارية في ناميبيا التي من الممكن التعاون من خلالها مع الجانب المصري مما يزيد من حجم التبادل التجاري والاستثماري ، علي أن يتم زيادة التنسيق خلال المرحلة القادمة بين السفارة والغرفة بالشكل الذي يدعم العلاقات الاقتصادية الثنائية.