سفير مصر في تيرانا يسلم رئيس وزراء ألبانيا دعوة للمشاركة في COP27

كتب: أحمد جمعة

استقبلت وزيرة البيئة والسياحة الألبانية Mirela Kumbaro السفير محمد حيدر سفير مصر في تيرانا، وذلك في إطار بحث سُبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مجالي البيئة والسياحة.

حيث أشار إلى استضافة مصر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية باريس لتغير المناخ COP27 بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل، والجهود المستمرة للإعداد للمؤتمر والتنسيق الجاري مع كافة الأطراف للبناء على اتفاقية باريس وقمة جلاسجو العام الماضي، للخروج بنتائج إيجابية تُمثل نقلة هامة في الجهود الدولية لمواجهة التحديات الملحة التي يفرضها تغير المناخ، وأشار إلى الدعوة التي تم توجيهها لرئيس الوزراء الألباني في القمة، وتطلعنا لمشاركته فيها.

أشارت Kumbaro إلى تقديرهم للجهود المصرية في هذا الصدد، وأنهم يأملون أن تخرج قمة شرم الشيخ بتوصيات تُلبي التطلعات لمواجهة تغير المناخ.

من جانب آخر، تم التطرق إلى الطفرة الكبيرة التي تحققت في مجال السياحة بين البلدين مؤخراً، وبدء الطيران العارض خلال فترة الصيف بنقل السياح الألبان إلى المقاصد السياحية المصرية في شرم الشيخ والغردقة، وتوافد السياحة المصرية إلى ألبانيا للعام الثاني على التوالي بمعدلات مطردة، بما يعكس ما يتمتع به البلدان من مقومات واعدة، ويبشر بالمزيد من التطور الإيجابي في هذا المجال.

أشار السفير إلى أنه تم الاتفاق على مواصلة الجهود للتنسيق بين الجانبين في هذا الصدد، وتبادل الخبرات واستكمال الأطر التعاقدية التي من شأنها دفع هذا التعاون.