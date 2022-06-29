اليوم السابع
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سفير مصر بالخرطوم يتشاور مع مسئولين غربيين حول الأوضاع فى السودان

الأربعاء، 29 يونيو 2022 07:52 م
سفير مصر بالخرطوم يتشاور مع مسئولين غربيين حول الأوضاع فى السودان سفير مصر لدى السودان يلتقى الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي
كتب: أحمد جمعة

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التقى السفير حسام عيسى، سفير جمهورية مصر العربية في الخرطوم، يوم أمس الثلاثاء، كلاً من "أنيت ويبر" الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي و"روبرت فيرويثر" الممثل الخاص للمملكة المتحدة للسودان وجنوب السودان، وذلك خلال زيارة المبعوثين الحالية إلى الخرطوم.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان أنه تم تبادل وجهات النظر بين مختلف الأطراف حول آخر مستجدات الأوضاع فى السودان، وبحث سبل دعم الجهود الجارية لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي بالدولة، وبما يلبي تطلعات الشعب السوداني الشقيق في تحقيق الاستقرار والتنمية والرخا.


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سفير مصر لدى السودان

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