سفارة مصر فى جوبا تشهد افتتاح شركة تابعة للبنك الأهلى المصرى بجنوب السودان

كتب: أحمد جمعة

شهدت السفارة المصرية في جوبا افتتاح شركة تابعة للبنك الأهلي المصري باسم "البنك الأهلي المصري (جوبا)"، وذلك بحضور السفير هاني صلاح، مساعد وزير الخارجية لشئون السودان وجنوب السودان، والسفير معتز مصطفى عبد القادر، سفير جمهورية مصر العربية لدى جنوب السودان، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري "هشام عكاشة"، كما حضر الحفل "جيمس واني إيجا"، نائب رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الاقتصادية، و"موسى دينج"، محافظ البنك المركزي في جنوب السودان، وعدد من كبار المسؤولين الجنوب سودانيين، والسفراء المعتمدين في جوبا.

تناولت الكلمات التي ألقاها الحضور بهذه المناسبة التأكيد على العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين، حيث أشاروا إلى أن هذه الخطوة تمثل انعكاساً لتصميم البلدين على المضي قدماً في تعزيز الروابط التي تجمعهما، وخاصة في المجال الاقتصادي، إذ تشهد العلاقات الاقتصادية بين الجانبين نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، كما أشاروا إلى الدور الريادي لمصر في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتنموية مع أشقائها الأفارقة، وقيامها بتسخير كافة إمكانياتها لتحقيق هذه الغاية، وعلى رأسها خبراتها الكبيرة في مجال الخدمات المالية والمصرفية.

وفي نفس السياق، قدم الحضور الشكر إلى القيادة السياسية في كل من البلدين الشقيقين لتوجيهاتها ورعايتها الدائمة لتطوير العلاقات بين مصر وجنوب السودان، مما جعلها نموذجاً رائداً للعلاقات الإفريقية-الإفريقية، كما أعربوا عن تقديرهم لجهود كافة القائمين على نجاح هذه الخطوة من مختلف الجهات المعنية.