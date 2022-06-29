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سائق ومسعف بالأقصر يسلمان 516 ألف جنيه عثرا عليها بحادث تصادم بالطريق الصحراوى

الأربعاء، 29 يونيو 2022 12:59 م
سائق ومسعف بالأقصر يسلمان 516 ألف جنيه عثرا عليها بحادث تصادم بالطريق الصحراوى
الأقصر – أحمد مرعى

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فى واقعة تدل على الأمانة شهدت منطقة الظهير الصحراوى بمدينة إسنا عثور سائق ومسعف على مبلغ 516 ألف جنيه فى سيارة ربع نقل وتريلا فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى الغربى بمدينة أرمنت وقاما بتسليمها مع المصابين فى المستشفى.
 

البداية كانت بورود بلاغ لغرفة النجدة يفيد بوقوع حادث على طريق الصحراوى الغربى، وهو اصطدام سيارة ربع نقل بتريلا، وتم توجيه من غرفة العمليات بتحرك سيارتين الأولى كود 26661 والثانية كود 540، وتم تحويل مصابين اثنين إلى مستشفى حورس بأرمنت، وقام السائق والمسعف بتسليم أمانات مع المصاب تقدر بحوالى 516 ألف جنية وذلك بواسطة طاقم سيارة كود 540، وهما كل من طلعت راسم صالح سائق إسعاف، والحسين عبد الوهاب مسعف بالهيئة.
 

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سائق-ومسعف-بالأقصر-يسلمان-516-ألف-جنيه-عثرا-عليها-فى-حادث-تصادم-(2)
 
سائق-ومسعف-بالأقصر-يسلمان-516-ألف-جنيه-عثرا-عليها-فى-حادث-تصادم-(3)
 
سائق-ومسعف-بالأقصر-يسلمان-516-ألف-جنيه-عثرا-عليها-فى-حادث-تصادم-(4)
 
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سائق-ومسعف-بالأقصر-يسلمان-516-ألف-جنيه-عثرا-عليها-فى-حادث-تصادم-(6)
 

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