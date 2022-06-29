زيادة ضخمة.. ارتفاع أسعار المواد الغذائية بألمانيا بنسبة 12.7% والوقود 38%

كتب محمد جمال

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، أن أسعار الطاقة في ألمانيا سجلت زيادة ضخمة، ووفقا لمكتب الإحصاء الفيدرالي، فإن معدل التضخم في ألمانيا بلغ 7.6% شهر يونيو، ولا يزال أعلى بكثير من هدف 2% الذى حدده البنك المركزى الأوروبى، ولكنه أقل من 7.9% المسجل فى مايو، والذي كان أعلى مستوى على الإطلاق.

وارتفعت أسعار المستهلك فى ألمانيا بشكل مستمر لمدة 18 شهرا، حيث ارتفعت أسعار الطاقة على أساس سنوى بنسبة 38% في يونيو.

كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية أيضا بنسبة 12.7% فى نفس الإطار الزمنى.