روسيا: ننظر بسلبية لانضمام فنلندا والسويد إلى الناتو باعتباره مزعزعا للاستقرار

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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، أن بلاده تنظر بسلبية تجاه انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي(ناتو)، واصفا توسيع الحلف بالعامل المزعزع الاستقرار.



وقال ريابكوف - للصحفيين اليوم الأربعاء إن "الجانب الروسي يُدين المسار غير المسؤول لحلف شمال الأطلسي، والذي يقضي على البنية الأمنية الأوروبية".



وكان الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرج، أعلن في وقت سابق من اليوم أن حلف شمال الأطلسي سيعلن اليوم /الأربعاء/ قبول السويد وفنلندا في صفوفه.



وأضاف "أن عملية انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو تسير بسرعة غير مسبوقة، ويعتمد موعد عضويتهما على التصديق على بروتوكول الانضمام، ومصادقة 30 برلمانا.



يُذكر أن الرئاسة الفنلندية أعلنت أمس الثلاثاء أن تركيا دعمت ترشيح فنلندا والسويد للانضمام إلى حلف الناتو.. وذكر بيان مشترك للسويد وفنلندا مع تركيا أنهما باعتبارهما حليفين مستقبلين في الناتو لن تدعمان "حزب العمال الكردستاني" و"وحدات حماية الشعب الكردية" وأنصار المعارض فتح الله جولن.