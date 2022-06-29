رجيم الألياف .. هيخسسك ويمد جسمك بالعديد من الفوائد

فاطمة ياسر

الألياف تعد من الأغذية المميزة والمهمة لجسم الإنسان، وتساهم بشكل كبير في القضاء علي الوزن الزائد، وأيضا إمداد الجسم بالكثير من الفوائد التي يحتاجها وأبرزها الماء.

وخلال التقرير التالي سنتعرف علي رجيم الألياف، الذي يمد الجسم بالكثير من الفوائد، وأيضا يقضي علي الوزن الزائد، وذلك وفقا لموقع "webmed".

عند اتباع رجيم الألياف، فأنت بهذه الطريقة تساهم بشكل كبير في تناول أغذية مهمة للجسم، وفي نفس الوقت تقضي علي زيادة الوزن، والسبب أنك تمد الجسك بأغذية منخفضة السعرات الحرارية، وفي نفس الوقت ذات قيمة غذائية عالية.

وقدم التقرير العديد من الفوائد الصحية التي تحل علي الجسم الذي يتبع رجيم الألياف ، ومنها:

- الحفاظ علي صحة الأمعاء، لأن تناول الأطعمة الغنية بالألياف تساهم بشكل كبير في تعزيز بكتيريا الأمعاء، وتساعد الأمعاء في القيام بوظيفتها الحيوية علي أكمل وجه.

- تقوية الجهاز المناعي في الجسم، لأن تناول الأطعمة الغنية بالألياف غنية بالفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية المهمة للجسم، وتحسن عملية الهضم، ولذا تناولك لها يجعل جسمك قادر علي محاربة الفيروسات .

- الألياف تقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب، ومكافحة الإصابة بالالتهابات المزمنة بالجسم، لأن تناولك لنظام غذائي غني بالألياف يحسن قدرة الجسم علي امتصاص العناصر الغذائية التي من دورها الحفاظ علي صحة الجسم.

- تقليل فرص الشعور بالجوع أو كبح الشهية، والسبب أن الألياف تستقر في الأمعاء لفترة طويلة مما تجعلك تشعر بالشبع لفترة طويلة، وبالتالي تساهم في القضاء علي الوزن الزائد.

وأخيرا يتم اتباع الحمية الغذائية الخاصة بالألياف، عن طريق الإكثار من تناول الألياف في الأطعمة المتناوله، ومن ضمنها الموز، والشوفان والكمثري، والتفاح، والعدس، والبروكلي.