رئيس وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" يعلن إصابته بفيروس بكورونا

وكان من المقرر أن يحضر نيلسون فعالية فى "معهد مراصد علوم الفضاء" في بالتيمور بولاية ميريلاند، قبل إصدار أول صور للكون فى 12 يوليو، من تلسكوب جديد هو تليسكوب "جيمس ويب".



وقال للصحفيين عن بعد خلال مؤتمر صحفى: "كنت أتمنى أن أتمكن من الذهاب إلى هناك، لكن الفحوص أثبتت إصابتي بكوفيد الليلة الماضية".



وقال المتحدث الإعلامي باسم مدير "ناسا" لوكالة "رويترز" إن نيلسون (79 عاماً) تلقى التطعيمات والجرعات التنشيطية للوقاية من فيروس كورونا، ولا يعاني سوى من أعراض بسيطة.