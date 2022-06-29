رئيس وزراء اليابان يبدي رغبته في عقد قمة مع الرئيس الصيني بعد اجتماع مجموعة السبع

اش ا

أعرب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، عن رغبته في إجراء محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينج بعد قمة مجموعة السبعة.

وقال كيشيدا - في مؤتمر صحفي بألمانيا - "لا توجد خطط حاليًا لعقد قمة مع الرئيس الصيني، لكن من المهم مواصلة الحوار على مختلف المستويات"، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.

وأضاف رئيس الوزراء الياباني أن "مجموعة الدول السبع ترى ضرورة التعاون مع الصين بشأن التحديات العالمية".

يُشار إلى أن كيشيدا، لم يعقد أي قمة وجهًا لوجه مع الرئيس الصيني، منذ توليه منصب رئاسة الحكومة اليابانية العام الماضي.

لا تزال العلاقات الصينية اليابانية متوترة بشأن جزر سينكاكو في بحر الصين الشرقي التي تديرها اليابان بينما تؤكد الصين أنها تابعة لها، وتواصل الصين إرسال السفن إلى المياه حول هذه الجزر غير المأهولة، ويشتبه أيضًا في قيام بكين باستكشاف حقول غاز في منطقة متنازع عليها من البحر.

يصادف هذا العام الذكرى السنوية الخمسين لتطبيع العلاقات بين اليابان والصين.