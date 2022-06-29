رئيس وزراء الجزائر: اللجنة العليا المشتركة مع مصر تنفيذا لتوجيه القيادة السياسية

رسالة الجزائر: هند مختار





قال أيمن بن عبد الرحمان، الوزير الأول لجمهورية الجزائر، إن عقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في البلدين. قال أيمن بن عبد الرحمان، الوزير الأول لجمهورية الجزائر، إن عقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في البلدين.

وأعرب الوزير الأول لجمهورية الجزائـر عن اعتزازه لكون اللجنة المشتركة مع مصر، هى أول لجنة مشتركة تعقدها الجزائر مع أية دولة منذ بدء جائحة كـورونـا.

وأبدى الوزير الأول اتفاقه التام مع ما ذكره رئيس الوزراء بشأن أهمية السعي لتحقيق التكامل، قائلاً: "لدينا إمكانات إن تكاملت نستطيع أن نصنع المعجزات".

وأكد أيمن بن عبد الرحمان على أهمية دور القطاع الخاص فى دفع التعاون بين البلدين، وضرورة العمل على تدشين خط ملاحى منتظم بين مصر والجزائر، وتعزيز التعاون بين مصر والجزائر فى مجال الغذاء والدواء والطاقة، مؤكداً أن المستثمرين المصريين سوف يجدون كل ترحيب وتسهيلات على أرض الجزائر.