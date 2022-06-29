رئيس مدينة مرسى مطروح: إنقاذ 193 حالة غرق منذ بداية موسم الصيف

مطروح - حسن مشالي

قال رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح إنه منذ بداية موسم الصيف تم إنقاذ 193 حالة غرق موزعة كالآتى 81 حالة بشواطئ الأبيض و22 بشاطئ روميل و19 بعلم الروم ومينا حشيش و71 حالة موزعة على باقى الشواطئ، وذلك بفضل جهود ومتابعة مسئولى مجلس المدينة وفرق الإنقاذ لشركة فخر البحار المنتشرين على الشواطئ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة الحالة العامة للشواطئ وتواجد المسئولين والعاملين بمجلس المدينة مع فرق شركة الإنقاذ المنتشرين بكل شاطئ.

وأوضح رئيس مدينة مرسي مطروح أنه عقب إنقاذ حالات الغرق يقوم مدير الشاطئ بإبلاغ رجال الإسعاف لسرعة إجراء الإسعافات الأولية لحالة الغرق، بالتنسيق مع مديرية الصحة، واتخاذ الإجراءات القانونية وإبلاغ غرفة عمليات مجلس المدينة بالواقعة.

وشدد جاب الله على مسئولى الشواطئ على التزام المصطافين بارتداء "لايف جاكت"، قبل ممارسة الألعاب الشاطئية المائية "الجيت سكي والبنانا بوت" وغيرها، وذلك حال استقرار حالة البحر والسماح بنزول الشواطئ، بمتابعة من فرق الإنقاذ بكل شاطئ .

وتحذر مدينة مرسي مطروح المصطافين وزائري ورواد الشواطئ بعدم نزول البحر وممارسة السباحة اليوم الأربعاء بسبب ارتفاع الأمواج بالشواطئ المفتوحة وهي عجيبة وام الرخم والأبيض والشواطئ الجديدة على طول كورنيش الأبيض ومينا حشيش والرميلة، ومتاح نزول الشواطئ الآمنة وهي روميل والليدو والعوام والفيروز وبحيرة كليوباترا ومطروح العام ، وفقًا للمرور اليومي للتأكد من حالة موج البحر ، وبيانات الارصاد الجوية .

وتتابع لجنة الشواطئ برئاسة رئيس مدينة مرسي مطروح ، وقسم التوعية بالعلاقات العامة بمجلس المدينة حالة البحر من خلال تقارير المرور الميداني للجنة لتحذير المصطافين ورواد الشواطئ بالصفحة الرسمية لمجلس المدينة علي مواقع التواصل الاجتماعي ، ومناشدة الجميع بالالتزام بتعليمات رؤساء الشواطئ ورجال شركة الانقاذ التي تتابع الحالة العامة يومياً وتوجه التحذيرات للمصطافين والزائرين ورفع الإعلام بجميع الشواطئ، حفاظا علي أرواح الجميع.