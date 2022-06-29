رئيس جامعة بنها: قرار مجلس الوزراء بإنشاء جامعة بنها الأهلية نموذج للجامعات الذكية

القليوبية إبراهيم سالم

عقد مجلس جامعة بنها، اجتماعه برئاسة الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عراقى المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وشيرين شوقى أمين عام المجلس، وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

واستهل الدكتور جمال سوسة، الجلسة بتقديم التهنئة إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الإحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة التي سجل فيها الشعب المصري العظيم والقوات المسلحة الباسلة أروع وأنبل الصور الوطنية في دعم أمن مصر واستقرارها، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل مكروه وسوء، وأن يوفق القيادة السياسية لتحقيق مزيدا من التقدم والازدهار والرخاء لمصرنا الغالية.

كما استعرض رئيس الجامعة، موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على إنشاء جامعة بنها الأهلية ومقرها مدينة العبور بمحافظة القليوبية، مؤكدا أن الجامعة الأهلية الجديدة تأتي في إطار توجه الدولة نحو إنشاء جيل من الجامعات الذكية كنموذج للجامعات المنتجة، التي تعمل وفقاً لأحدث النظم العالمية، فضلاً عن كونها لا تهدف إلى الربح.

ووجه الدكتور جمال سوسة، رسالة شكر وتقدير إلى رؤساء الجامعة السابقين، ونواب رؤساء الجامعة السابقين والحاليين، والعمداء وكل من ساهم وشارك في ملف الجامعة الأهلية والذي تبنته الجامعة منذ عام 2013، مؤكدًا أن مشروع جامعة بنها الأهلية يعد ثمرة إنتاج وجهد جماعي لقيادات الجامعة السابقة والحالية.

وأضاف، أن الجامعة الأهلية الجديدة تضم كليات: الطب البشري، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والهندسة ، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والاقتصاد وإدارة الأعمال، وعلوم الحاسب، بالإضافة الى إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة ووحدات بحثية أخرى.

من ناحية أخرى استعرض رئيس الجامعة ما ورد فى اجتماع المجلس الأعلى للجامعات والذى عقد بالمقر الجديد لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية.

وقال الدكتور جمال سوسة، أن العاصمة الإدارية الجديدة إنجاز حقيقي يليق بمكانة مصر ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى واضافة جديدة تتحقق فى عصر الجمهورية الجديدة حيث تضم العديد من المشروعات التي يفتخر بها كل مصري بعد أن حولتها سواعد وعقول المصريين لأكبر مدينة ذكية على مستوى الشرق الأوسط؛ بفضل قيادة سياسية واعية تبنت فكرًا جديدًا للمجتمعات العمرانية، وهو بناء مدن ذكية، تتفوق في تلبية احتياجات المواطنين في كافة النواحي الحياتية.

كما أشاد رئيس الجامعة، خلال مجلس الجامعة بالجهود المبذولة من جميع قيادات الجامعة الأكاديمية والإدارية خلال فترة الامتحانات والعمل كفريق واحد من أجل مصلحة الجامعة وأبنائنا الطلاب، موجها بسرعة الانتهاء من إعلان النتائج للطلاب حرصًا على مصالح الطلاب.

ووجه بمتابعة تنفيذ الأنشطة الطلابية واستغلال فترة الإجازة الصيفية في عقد الندوات والفعاليات والأنشطة التوعوية التى تهدف الى نبذ العنف، وكذلك تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للطلاب.