رئيس جامعة أسيوط يستقبل ممثلة الجامعة العمالية لبحث سبل التعاون.. صور

أسيوط- هيثم البدرى

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط إلي سعي إدارة الجامعة إلي عقد شراكات للتعاون المشترك والمتبادل مع مختلف القطاعات والهيئات الحكومية من أجل تعظيم الاستفادة وتبادل الخبرات العلمية والبشرية في دعم وتعزيز مجالات العمل المختلفة سواء علي الصعيد الخدمي أو التنموي علي اختلاف أشكاله، مشيدا بدور وحدة نقل التكنولوجيا المتكامة (ITTU) في ربط النظرية بالتطبيق ودعم الكوادر الشابة.

جاء ذلك خلال استقباله ممثلي الجامعة العمالية لبحث سبل التعاون بين الطرفين وذلك بحضور الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث , والدكتورة سحر صدقي رئيس الجامعة العمالية، والدكتور حمدي أحمد زيدان مدير وحدة نقل التكنولوجيا المتكاملة، والدكتور عصام محمد فوزي رئيس قسم ادارة الاعمال الاكاديمي ومدير مركز التدريب والاستشارات بالجامعة العمالية , الدكتور علاء فرح محمود مدير التدريب، والدكتور زكريا سيد عميد شعبة التنمية التكنولوجية و محمد فاروق المدير الاداري للوحدة , او راعوث صفوت سعد مسئول التدريب .

وأشار الدكتور أحمد المنشاوي، إلي أن استراتيجية الجامعة تسعي الي التطوير وتذليل العقبات التي تواجه العمل وذلك من خلال عقد بروتوكولات تعاون مشترك بين الجامعات بما يعود بالنفع لصالح العملية التعليمية والبحثية وتحسين الخدمات المقدمة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب , مشيدا بممثلي الجامعة العمالية باعتبارها واحدة من المؤسسات التعليمية التي لاتهدف الي تحقيق الربح بينما تهدف الي تدعيم الامكانيات البشرية لشوق العمل .

وأوضح الدكتور حمدي زيدان مدير وحدة نقل التكنولوجيا المتكاملة أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة أسيوط ممثلة في وحدة التكنولوجيا المتكاملة بجامعة أسيوط بقيادة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة وقطاع التدريب بالجامعة العمالية في مجال التدريب المهني في جميع التخصصات، مشيرا إلي أن البروتوكول يهدف إلي تدريب وتأهيل الكوادر الشابة لتلبية سوق العمل علي أحدث وسائل التكنولوجيا المتطورة، وتدريب الخريجيين لرفع كفاءتهم في كافة التخصصات التكنولوجية عن طريق أساتذة متخصصون ومدربون علي اعلي مستوي لرغبة الطرفين في التعاون في مجال تأهيل الشباب لسوق العمل داخل وخارج جمهورية مصر العربية .



رئيس جامعة أسيوط يستقبل ممثلة الجامعة العمالية



رئيس جامعة أسيوط يستقبل ممثلة الجامعة العمالية



رئيس جامعة أسيوط يستقبل ممثلة الجامعة العمالية



رئيس جامعة أسيوط يستقبل ممثلة الجامعة العمالية



رئيس جامعة أسيوط يستقبل ممثلة الجامعة العمالية



رئيس جامعة أسيوط يستقبل ممثلة الجامعة العمالية



رئيس جامعة أسيوط يستقبل ممثلة الجامعة العمالية



رئيس جامعة أسيوط يستقبل ممثلة الجامعة العمالية



رئيس جامعة أسيوط يستقبل ممثلة الجامعة العمالية



رئيس جامعة أسيوط يستقبل ممثلة الجامعة العمالية



رئيس جامعة أسيوط يستقبل ممثلة الجامعة العمالية



رئيس جامعة أسيوط يستقبل ممثلة الجامعة العمالية



رئيس جامعة أسيوط يستقبل ممثلة الجامعة العمالية



رئيس جامعة أسيوط يستقبل ممثلة الجامعة العمالية



رئيس جامعة أسيوط يستقبل ممثلة الجامعة العمالية



رئيس جامعة أسيوط يستقبل ممثلة الجامعة العمالية



رئيس جامعة أسيوط يستقبل ممثلة الجامعة العمالية



رئيس جامعة أسيوط يستقبل ممثلة الجامعة العمالية



رئيس جامعة أسيوط يستقبل ممثلة الجامعة العمالية



رئيس جامعة أسيوط يستقبل ممثلة الجامعة العمالية



رئيس جامعة أسيوط يستقبل ممثلة الجامعة العمالية



رئيس جامعة أسيوط يستقبل ممثلة الجامعة العمالية