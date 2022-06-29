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رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسى بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو

الأربعاء، 29 يونيو 2022 09:07 ص
رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسى بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة حلول الذكرى التاسعة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة.
 
وعبّر رئيس الوزراء، بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، عن تقديم أسمى آيات التهاني القلبية بهذه المناسبة العظيمة، مقرونة بأطيب التمنيات للسيد الرئيس، بالتوفيق والسداد دومًا، لما فيه خير مصر وشعبها الأصيل.
 
وفي برقيته، عاهد الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس بمواصلة الحكومة بذل قصارى جهدها؛ من أجل دفع عجلة التنمية في مسيرة النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية تحت قيادة السيد الرئيس، سعيا لتحقيق تطلعات وطموحات المواطنين.
 
وقال رئيس الوزراء: تمثل ثورة الثلاثين من يونيو يوما فارقا في حياة الشعب المصري، الذي خرج بالملايين منتفضا ضد قوى الشر والظلام الذين اختطفوا الوطن، ليملأ مختلف الميادين في مشهد حضاريّ شهد له العالم أجمع، صانعا بذلك واحدة من أعظم الثورات في تاريخ العالم المعاصر؛ من أجل استعادة هويته وإنقاذ البلاد من الفوضى والانهيار، واستعادة الدولة لهيبتها ودورها الوطنيّ؛ لتبدأ في بناء الحاضر وتأمين مستقبل الأجيال المقبلة.

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