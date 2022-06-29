اليوم السابع
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رئيس الوزراء يزور مقام الشهيد بالجزائر ويضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري

الأربعاء، 29 يونيو 2022 05:18 م
رئيس الوزراء يزور مقام الشهيد بالجزائر ويضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري رئيس الوزراء يزور مقام الشهيد بالجزائر
رسالة الجزائر: هند مختار

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وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منذ قليل إلى الجمهورية الجزائرية، لترأس أعمال اللجنة العليا المشتركة الثامنة بين مصر والجزائر، وبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين، وكان في استقباله نظيره الجزائري أيمن بن عبد الرحمان الوزير الأول، وتم إجراء مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء والوفد الوزاري المرافق له.
 
وعقب مراسم الاستقبال الرسمي توجه رئيس الوزراء لزيارة مقام الشهيد بالجزائر ووضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري.
 
ويشهد رئيسا وزراء مصر والجزائر عقب أعمال اللجنة العليا المشتركة التوقيع على عدد من الوثائق التي تنظم علاقات التعاون بين البلدين في مجالات متنوعة كالري والموارد المائية، والتعاون بين المعاهد الدبلوماسية، والنقل البري، والرقابة المالية، والبيئة، والتنمية المستدامة وغيرها من المجالات الحيوية التي تهم البلدين.
 
وكان آخر لجنة عليا مشتركة عقدت بين مصر والجزائر في عام 2014 وتم خلالها التوقيع على ما يقرب من 17 اتفاقية تعاون مشترك بين البلدين.
 
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مصر والجزائر

اللجنة العليا المشتركة

مصطفي مدبولي

التعاون بين مصر والجزائر



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