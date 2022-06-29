رئيس المجلس الأوروبى: تقوية دور أوروبا داخل الناتو يعزز الدفاع الجماعى

كتب أحمد عرفة

قال شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبى، إن تقوية الدور الأوروبى داخل الناتو يعزز الدفاع الجماعى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، حذر الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى من "إمكانية تدهور الوضع الأمني في أوروبا العام المقبل؛ فقد تهاجم روسيا دولا أخرى"، مطالبا الحلفاء "باتخاذ إجراءات فعالة من أجل حماية أمن أوروبا".

وقال زيلينسكي - في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء، عبر الفيديو، بقمة حلف شمال الأطلسي المنعقدة في العاصمة الإسبانية مدريد إن "روسيا لم تشن حربا ضد أوكرانيا وحدها، وإنما هذه حرب من أجل فرض الشكل الذى سيكون عليه النظام العالمي المستقبلى".

وأشار إلى أن "أوكرانيا تحتاج مليارات الدولارات شهريا لتمويل جهود الدفاع"، حاثا الحلفاء على مواصلة دعم أوكرانيا وتسليمها المزيد من الأسلحة لمساعدتها على التصدي للقوات الروسية.

ويشار إلى أن قمة حلف الناتو المنعقدة حاليا في مدريد تناقش محاور أساسية؛ أبرزها دعم أوكرانيا والتصدي للتهديد الذي تشكله روسيا على الأمن الأوروبي وإطلاق المفهوم الاستراتيجي الجديد للحلف للعقد المقبل.