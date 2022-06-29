اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 29 يونيو 2022 03:24 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس القابضة يكرم تدريب مياه الدقهلية الأول على الشركات للعام السادس

الأربعاء، 29 يونيو 2022 02:29 م
رئيس القابضة يكرم تدريب مياه الدقهلية الأول على الشركات للعام السادس التكريم
الدقهلية شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كرم المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، برئاسة المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، لحصول مركز التدريب الإقليمى بالشركة على المركز الأول على مستوى الشركات التابعة؛ حيث أحرز المستوى الأول فئة (أ) عن عام 2021-2022 للسنة السادسة على التوالي.

وذلك خلال التقييم السنوى لمراكز التدريب بالشركات التابعة، الذى تقوم به الإدارة العامة للتدريب بالشركة القابضة، وقد تسلم التكريم الكيميائى محمد حامد، مدير عام التدريب بالشركة، وحصل على شهادة تقدير ودرع التميز، وذلك على هامش اجتماع اللجنة التنسيقية لرؤساء الشركات التابعة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

ومن جانبه فقد كرم المهندس خالد نصر، الكيميائى محمد حامد، تقديرًا لتحقيقه هذا المركز المتميز، كما تم تكريمه من قبل مجلس إدارة الشركة، لتشجيعه على تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات التى تُعلى اسم للشركة.

 

IMG-20220629-WA0004
 

 

IMG-20220629-WA0006
 

 

IMG-20220629-WA0007
 

 


الدقهليه

مياه الدقهلية

تكريم العاملين

الشركة القابضة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة