رئيس القابضة يكرم تدريب مياه الدقهلية الأول على الشركات للعام السادس

الدقهلية شريف الديب

كرم المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، برئاسة المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، لحصول مركز التدريب الإقليمى بالشركة على المركز الأول على مستوى الشركات التابعة؛ حيث أحرز المستوى الأول فئة (أ) عن عام 2021-2022 للسنة السادسة على التوالي.

وذلك خلال التقييم السنوى لمراكز التدريب بالشركات التابعة، الذى تقوم به الإدارة العامة للتدريب بالشركة القابضة، وقد تسلم التكريم الكيميائى محمد حامد، مدير عام التدريب بالشركة، وحصل على شهادة تقدير ودرع التميز، وذلك على هامش اجتماع اللجنة التنسيقية لرؤساء الشركات التابعة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

ومن جانبه فقد كرم المهندس خالد نصر، الكيميائى محمد حامد، تقديرًا لتحقيقه هذا المركز المتميز، كما تم تكريمه من قبل مجلس إدارة الشركة، لتشجيعه على تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات التى تُعلى اسم للشركة.