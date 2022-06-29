رئيسة وزراء فرنسا توصى بارتداء الكمامة فى الأماكن المغلقة بسبب كورونا

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أوصت رئسية وزراء فرنسا "إليزابيث بورن" المواطنين بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة والمزدحمة، كما شجعت الفرنسيين على تطبيق هذا الإجراء مجددا لتفادى الاصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وحثت "بورن" - حسبما ذكرت قناة "فرانس إنفو تى فى" الإخبارية الفرنسية اليوم /الأربعاء/ - المواطنين على ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة والمغلقة ووسائل النقل العام، لمواجهة عودة ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وعقدت رئيسة الحكومة الفرنسية اجتماعا - عبر الفيديو كونفرانس - مع مديري وكالات الصحة الإقليمية وبحثوا العديد من التوصيات التي قدمتها الإثنين الماضي وزيرة الصحة الفرنسية "بريجيت بورجينيون".



وناشدت "بورن" الجميع للتحقق من جدول التطعيمات الخاص بهم لاسيما الفرنسيين الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما والأكثر ضعفا الذين لديهم جرعة تعزيزية (أي جرعة رابعة).. موضحة أن هؤلاء سيصلهم رسائل على البريد إلكتروني لتذكيرهم خلال الأيام القليلة القادمة من التأمين الصحي.



وأضافت القناة أن هذه التوصية تأتي في الوقت الذي تضاعف فيه معدل الاصابة بالوباء في أسبوع واحد بجميع أنحاء العاصمة وبين كافة الفئات العمرية، وفقا لقصر "ماتينيون".



وكانت هيئة الصحة العامة الفرنسية قد أبلغت أمس /الثلاثاء/ عن انتعاش قوي للغاية في حالات الإصابة الجديدة إلى 248ر147 أو 54٪ أكثر من الأسبوع الماضي.



يذكر أن فيروس كورونا عاد وبقوة يضرب الأراضي الفرنسية مرة آخرى حيث ظهر بمعدل كبير حين سجلت السلطات الصحية إصابة أكثر من 100 ألف مواطن بكوفيد-19، وذلك لأول مرة منذ شهرين فيما يسمى بالموجة السابعة التي تضرب البلاد .