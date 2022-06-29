دفن جثة عامل صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد فى الحوامدية

كتب أحمد الجعفرى

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة عامل لقى مصرعه بعدما صدمه قطار خلال عبوره شريط السكة الحديد فى الحوامدية، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

لقى عامل مصرعه بمنطقة الحوامدية في الجيزة، حيث صدمه قطار خلال عبوره السكة الحديد، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص صدمه قطار في منطقة الحوامدية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن الضحية عامل بمحل تم التوصل لهوبته، خلال عبوره السكة الحديد صدمه قطار، مما أسفر عن مصرعه في الحال.

تم الاستماع لأقوال عدد من شهود العيان، ونقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.