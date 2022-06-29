دراسة أوروبية: ثلث الأطفال الذين تلقوا تعليمهم عبر الإنترنت خلال كورونا اشتكوا من الصداع

كتبت إيناس البنا

تشير دراسة أوروبية جديدة إلى ظهور أعراض صداع في أكثر من ثلث الأطفال في المدارس الذين تلقوا دروسًا عبر الإنترنت خلال جائحة كورونا، حيث أفادوا بأن الأمر استمر معهم حتى بعد العودة للدراسة الطبيعية .وفقا لشبكة تايمز ناو نيوز الهندية " timesnownews "

أشارت الدراسة ، التي تم تقديمها في مؤتمر الأكاديمية الأوروبية لطب الأعصاب (EAN) 2022 ، إلى أن التعرض لفترات طويلة لشاشات الكمبيوتر ، ونقص الظروف المناسبة للتعلم عبر الإنترنت من المنزل ، والامتحانات المدرسية ، والقلق بشأن فيروس كورونا، كلها عوامل خطر لتفاقم أعراض الصداع أو إثارة صداع جديد.

قالت الباحثة الرئيسية عائشة نور أوزداغ أكارلي من مستشفى إرمينك الحكومي في كرمان ، "على الرغم من أن الدراسات السابقة أفادت أن الشباب يعانون من صداع أقل بسبب إغلاق المدارس في الأسابيع والأشهر الأولى من Covid-19 ، فقد وجدت هذه الدراسة طويلة المدى أن ضغوط وضغوط الوباء كان لها أثرها في النهاية".

بالنسبة للدراسة ، قام الفريق بتحليل 851 مراهقًا تتراوح أعمارهم بين 10 و 18 عامًا ، حيث أبلغ 756 (89 بالمائة) من الأطفال عن صداع خلال فترة الدراسة.،من بين هؤلاء الأطفال ، أبلغ 10 % عن ظهور صداع جديد خلال فترة التعليم المنزلي الوبائي، وقال أكثر من ربع الأطفال (27 %) إن صداعهم قد تفاقم ، وقال 61 % إن صداعهم ظل مستقرًا ، وقال 3 % إن صداعهم قد تحسن.

أولئك الذين أبلغوا عن حالات صداع متفاقمة أو جديدة عانوا من الصداع بمعدل 8-9 مرات في الشهر.

استخدم أكثر من نصف الأطفال في هذه المجموعة (43 %) مسكنات الآلام مرة واحدة على الأقل شهريًا مقارنةً بالثلث (33 %) في المجموعة المستقرة.

وجدت الدراسة أن الصداع كان له تأثير كبير على الصحة النفسية والإنجازات المدرسية، الاكتئاب والقلق وكانت النتائج ، بما في ذلك القلق بشأن الإصابة بـ كورونا، أعلى بشكل ملحوظ في مجموعات الصداع المتفاقمة والحديثة الظهور.