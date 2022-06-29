اليوم السابع
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دراسة أمريكية: أعراض كورونا طويل الأمد تصيب الأطفال أيضا.. اعرف الأعراض

الأربعاء، 29 يونيو 2022 01:30 ص
دراسة أمريكية: أعراض كورونا طويل الأمد تصيب الأطفال أيضا.. اعرف الأعراض أعراض كورونا الطويل للأطفال
كتبت إيناس البنا

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يعد كورونا طويل المدى من المضاعفات التي يعاني منها الشخص بعد اختباره سلبياً لعدوى الفيروس التاجي، وهو ما ينطبق على الأطفال أيضا وفقا لدراسة أمريكية، فحتى الأطفال الذين تعافوا من كورونا يمكن أن يعانوا من هذه الأعراض المزمنة، لكن  ما هي مدة بقاء هذه الأعراض؟

كورونا الطويل عند الأطفال

في دراسة حديثة نُشرت في مجلة The Lancet Child & Adolescent Health ، كشف الخبراء أن الأطفال المصابين بفيروس كورونا يمكن أن يعانوا من أعراض طويلة للفيروس، والتي تستمر لمدة شهرين على الأقل.

أعراض مرض كورونا طويل الأمد عند الأطفال

تقلب المزاج

طفح جلدي

ألم المعدة

صعوبة في التذكر أو التركيز

التعب الشديد

الأرق

البرد المستمر

السعال

ضباب الدماغ

فقدان حاسة الشم والتذوق

 

أعراض كورنا الطويل عند الاطفال
أعراض كورنا الطويل عند الاطفال

 


أعراض كورونا الطويل للأطفال

ما هو فيروس كورونا الطويل

أعراض كورونا طويل المدى عند الأطفال

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