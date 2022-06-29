خروجة العيد ببلاش فى عروس الصعيد.. أماكن الفسح فى المنيا وكله بالمجان.. بث مباشر

المنيا-حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا، من كورنيش النيل بمحافظة المنيا، عن أماكن التنزه والفسحة يوم العيد ورصد البث عددا من الأماكن التى يمكن أن تكون للبهحة والفسحة أيام عيد الأضحى المبارك وكله بالمجان.



وتحظى محافظة المنيا بعدد من الأماكن التى يقصدها المواطنين فى الأعياد ومنها كورنيش النيل الذى أصبح تحفة جمالية بعد أعمال التطوير، ويشمل ممشى النيل وممشى علوى ويطل على نهر النيل مباشرة ودخوله بالمجان، كذلك شارع مصر هو واحد من أهم أماكن التنزه والفسحة فى محافظة المنيا، ويشمل على كافتيريات ومقاعد على شاطئ نهر النيل.

هذا إلى جانب الحديقة الدولة التى تقع شرق النيل ووتميز بأماكن الخضراء والالعاب للاطفال وأماكن للفسحة وتقع على نهر النيل مباشرة، هذا الى جانب الطرق الاوسط لمدينة المنيا الجديدة وابذى يتميز بالانوار الليلة وهو من الاماكن الهامة فى التقاط الصور التذكارية.



