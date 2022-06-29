حريق محدود بغرفة بالمدينة الجامعية لطالبات أزهر سوهاج ومدير الأمن ينتقل لمكان الواقعة

سوهاج - محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج من السيطرة على حريق محدود بإحدى غرف المعيشة بالسكن الخاص بالطالبات بالمدينة الجامعية لجامعة الأزهر فرع سوهاج دون حدوث خسائر بالأرواح، وانحصرت التلفيات باحتراق دولاب وسررين للطالبات بالغرفة.

وعلى جانب آخر انتقل اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، واللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية، وحكمدار المديرية إلى مكان الحريق ومتابعة إخماده، والتأكد من سلامة كافة الإجراءات وسلامة الطالبات والعاملين بالمبنى.

من جانبها دفعت قوات الحماية المدنية بعدد 4 سيارات إطفاء لمكان الحريق وتمت السيطرة عليه ومحاصرته ومنع امتداده لباقي الغرف الخاصة بسكن الطالبات بالمبنى، ولا توجد أى إصابات بين الطالبات، ورجحت التحريات الأولية أن سبب الحريق ماس كهربائى، وجار تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.