جولة تفقدية لوفد البنك الأوروبى وشركات الطاقة لمواقع مشروعات الوقود الأخضر

كتب مدحت عادل

عقب انتهاء اجتماعات ومناقشات المائدة المستديرة التي استضافتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس صباح اليوم، قام وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وممثلي الشركات العالمية التي وقعت مذكرات تفاهم مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ووزارة الكهرباء وصندوق مصر السيادي؛ بجولة تفقدية في مواقع العمل بالمنطقة الصناعية بالسخنة والأراضي المخصصة لأنشطة ومشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وذلك في إطار المجهودات التي تقوم بها المنطقة الاقتصادية لاستقطاب استثمارات متنوعة في قطاع الوقود الأخضر وتبعاً لرؤية الهيئة لتوطين صناعات الهيدروجين الأخضر ضمن استراتيجية الدولة المصرية لتوطين هذا النوع من الصناعات والتحول للطاقة النظيفة، والاستعدادات الجارية لانعقاد قمة تغير المناخ COP27 نوفمبر المقبل.

وقد اصطحب المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الوفد عقب انتهاء الاجتماعات المشتركة؛ لمناقشة الأطر والسياسات الفنية والقانونية لهذه المشروعات، حيث قدم رئيس المنطقة الاقتصادية شرحاً تفصيلياً عن مخطط المواقع المستقبلة لهذه المشروعات ،وكذا استعراض البنية التحتية والمرافق داخل المنطقة الاقتصادية خاصة تلك المواقع القريبة من محطة الكهرباء بمنطقة وادي حجول بالمنطقة الصناعية والتي تعمل بجهد 500 ميجاوات، مع استعراض فرص قرب ميناء السخنة لهذه المواقع وأعمال التطوير الجارية به ،حيث الموقع الجغرافي المميز لجذب مشروعات الوقود الأخضر ؛ خاصة مع القرب الجغرافي للمنطقة الاقتصادية من أوروبا بالإضافة لعبقرية الموقع حول ضفتي قناة السويس، بما يؤهلها لأن تكون مركزاً إقليمياً لإنتاج الهيدروجين الأخضر لأغراض التصدير للخارج ولخدمات تموين السفن بالوقود النظيف.