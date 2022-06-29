جداول امتحانات الدور الثانى للعام الدراسى 2022/2021 بالجيزة

كتب سيد الخلفاوى

أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن مواعيد امتحانات الدور الثانى للعام الدراسي 2022/2021، تبدأ خلال الفترة من 17 حتى 21 يوليو لسنوات النقل الابتدائي والإعدادى.

ووتابع: امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين والصم وضعاف السمع خلال الفترة من 24 حتى 31 يوليو.

والصفين الأول والثانى الثانوى العام خلال الفترة من 24 حتى 31 يوليو

والتعليم الثانوي الفنى بمختلف التخصصات خلال الفترة من 17 يوليو حتى 1 أغسطس.

وأكد " وكيل الوزارة "على مديري عموم الإدارات التعليمية إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية مع توفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب لتأديه الامتحانات .

" جداول المرحلة الابتدائية من 17 حتى 21 يوليو "

- الصف الرابع الابتدائى ( صباحى – مسائى )

- الصف الخامس الابتدائى ( صباحى – مسائى )

- الصف السادس الابتدائى ( صباحى – مسائى )

" جداول المرحلة الاعدادية من 17 ل 20 يوليو "

-الصف الأول الاعدادي ( صباحى – مسائى )

- الصف الثانى الاعدادي ( صباحى – مسائى )

-الصف الثالث الاعدادي من 24 حتى 31 يوليو ( صباحى ) وموحد على مستوى مدارس محافظة الجيزة.

" جداول المرحلة الثانوى العام من 24 حتى 31 يوليو"

- الصف الأول الثانوي .

- الصف الثانى الثانوى .

- جداول التعليم الفني بالإدارات التعليميةمن 17 يوليو حتى 1 أغسطس .