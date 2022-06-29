تغيب ربة منزل فى ظروف غامضة منذ أسبوع بالمحلة

الغربية عادل ضرة

شهدت قرية شبرا بابل مركز المحلة منذ الخميس الماضي تغيب ربة منزل عن منزلها في ظروف غامضة تاركة طفل وطفلة تدعي فاطمة عبدالكريم قشطة 25 سنة.

قام والد المختفية وزوجها بتحرير محضر بتغيبها منذ الخميس الماضي يحمل رقم 7256 إداري مركز المحلة.

كان اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية قد تلقى اخطارا من العميد عصام عوض مأمور مركز المحلة بتغيب ربة منزل في ظروف غامضة عن منزلها قام الزوج والأب بتحرير محضر بالواقعة.

على الفور قرر تكليف اللواء ياسر عبدالحميد مدير المباحث الجنائية بتكثيف الجهود للبحث عنها وتحديد سبب الاختفاء والعمل على عودتها لاسرتها.