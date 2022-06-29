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تعرف على مسار الخط الثالث لمترو الأنفاق بعد إضافة 4 محطات جديدة

الأربعاء، 29 يونيو 2022 02:00 م
تعرف على مسار الخط الثالث لمترو الأنفاق بعد إضافة 4 محطات جديدة مترو الانفاق
كتب سيد الخلفاوى

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يمثل الخط الثالث لمترو الأنفاق، بالقاهرة الكبرى، أهمية كبيرة لربطة الخطين الأول والثانى للمترو، ويعتبر أول خط عرضى، تبدأ محطاته من محطة عدلي منصور، ومن المقرر أن يضاف له 4 محطات جديدة بالمرحلة الثالثة الشهر المقبل.
 
ويضم الخط الثالث لمترو الأنفاق - الخط الأخضر و المحطات التالية.
 
- عدلي منصور.
- الهايكستب.
- عمر بن الخطاب.
- قباء.
- هشام بركات.
- النزهة.
- نادي الشمس.
- ألف مسكن.
- ميدان هيليوبليس.
- هارون.
- الأهرام.
- كلية البنات.
- ستاد القاهرة.
- المعرض.
- العباسية.
- عبده باشا.
- الجيش.
- باب الشعرية.
- العتبة. محطة تبادلية مع الخط الثانى للمترو. 
 
وسيتم افتتاح 4 محطات الشهر المقبل وهى:
- ناصر. محطة تبادلية مع الخط الأول للمترو. 
- ماسبيرو.
- صفاء حجازى .
- الكيت كات.
وهناك بعض المحطات الأخرى التي ما زالت تحت الإنشاء، وهي:
- السودان.
- إمبابة.
- المنيرة.
- الطريق الدائري.
- محور روض الفرج.
وللخط الثالث تفريعة أخرى تبدأ من الكيت كات باتجاه جامعة القاهرة وتضم محطات:
- التوفيقية.
- وادي النيل.
- مسجد مصطفى محمود.
- شهاب.
- بولاق الدكرور.
- جامعة القاهرة.

محطات مترو الانفاق

محطات الخط الثالث للمترو

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