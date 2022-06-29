تعرف على مسار الخط الثالث لمترو الأنفاق بعد إضافة 4 محطات جديدة

كتب سيد الخلفاوى

يمثل الخط الثالث ل مترو الأنفاق ، بالقاهرة الكبرى، أهمية كبيرة لربطة الخطين الأول والثانى للمترو، ويعتبر أول خط عرضى، تبدأ محطاته من محطة عدلي منصور، ومن المقرر أن يضاف له 4 محطات جديدة بالمرحلة الثالثة الشهر المقبل.

ويضم الخط الثالث لمترو الأنفاق - الخط الأخضر و المحطات التالية.

- عدلي منصور.

- الهايكستب.

- عمر بن الخطاب.

- قباء.

- هشام بركات.

- النزهة.

- نادي الشمس.

- ألف مسكن.

- ميدان هيليوبليس.

- هارون.

- الأهرام.

- كلية البنات.

- ستاد القاهرة.

- المعرض.

- العباسية.

- عبده باشا.

- الجيش.

- باب الشعرية.

- العتبة. محطة تبادلية مع الخط الثانى للمترو.

وسيتم افتتاح 4 محطات الشهر المقبل وهى:

- ناصر. محطة تبادلية مع الخط الأول للمترو.

- ماسبيرو.

- صفاء حجازى .

- الكيت كات.

وهناك بعض المحطات الأخرى التي ما زالت تحت الإنشاء، وهي:

- السودان.

- إمبابة.

- المنيرة.

- الطريق الدائري.

- محور روض الفرج.

وللخط الثالث تفريعة أخرى تبدأ من الكيت كات باتجاه جامعة القاهرة وتضم محطات:

- التوفيقية.

- وادي النيل.

- مسجد مصطفى محمود.

- شهاب.

- بولاق الدكرور.

- جامعة القاهرة.